Adaletin ideolojisi olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “15 Temmuz’la alakalı şu soruyu sormak istiyorum; darbeyi organize edenler nerede, bu işin siyasi ayağı nerede?” diye sordu.

Sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, üç yıldır bu soruya cevap alamadıklarını belirterek, “İktidar da bu soruya cevap vermemekte ısrarcı. Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziye kadar gidip buluyorlar, fakat işin siyasi ayağını bir türlü bulamıyorlar. Olan yine gariban, kimsesi olmayan insanlara oluyor” dedi. 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan adaletsiz tablonun düzeltilmesinin elzem olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Türkiye’de adaletsiz uygulamalardan nasibini alanlara Alparslan Kuytul ve Osman Kavala örneklerini vererek, “İkisi de dünya görüşü olarak farklı kesimlere mensup insanlar. Fakat adaletin dini, dili, ideolojisi olmaz. Adalet herkes için lazımdır! Hz. Ali’nin dediği gibi; ‘devletin dini adalettir.’ Temenni ediyorum ki, bu iki dava adil bir şekilde karara bağlanır ve milletimizin vicdanı tatmin edilir” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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