Aklını ekmek peynirle yemiş kişiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internet medyası ve yabancı basın ile bir araya geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Kılıçdaroğlu Bahçeli’nin “Belediye Başkanının gerekirse görevden alınabileceği” açıklamasını, “Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı biz çok fazla ciddiye almıyoruz. Belediye başkanı görevden alınır yerine bir başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını ekmek peynirle yemiş kişilerdir. Böyle bir garabet olur mu? Olmaz. Onlar da biliyorlar zaten böyle bir garabet olmayacağını. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli’nin devlet yönetimiyle de bir alakası kalmamış. Çünkü işe alınacak kişilerle ilgili “Herhangi bir sabıkası yoktur, kamu görevlisi olabilir” diye adlî sicil kaydını veren kişi savcı. Eğer bir yanlışlık varsa soruşturulacak kişi o belgeyi veren kişidir. Eğer Bahçeli açıklama yapacaksa adlî sicil kayıtlarını kimler verdi, onun üzerinde durması lâzım. Dediğim gibi çok ciddiye alınacak bir şey değil” şeklinde değerlendirdi.

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