AKP, % 30’un altında

Türkiye’de seçimler ve toplumsal olaylarla ilgili araştırmalar yürüten Türkiye Raporu anketine göre AKP’nin oyları yüzde 30’un altına geriledi.

Türkiye’de seçimler ve toplumsal olaylarla ilgili araştırmalar yürüten Türkiye Raporu’nun son anketine göre AKP’nin oyları düşme eğilimini sürdürüyor ancak artan kararsızların muhalefete geçmediği görülüyor. Son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altında kaldığını, bunun da 2002 yılında elde edilen oranın da gerisinde olduğunu aktardı.

Kararsız + red: Yüzde 27

Sözcü TV’ye konuk olan Selçuki’nin paylaştığı son araştırmanın detayları şu şekilde: Anket 7-13 Eylül tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yapıldı. Ankette katılanlara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu ve şu cevaplar alındı: AKP yüzde 23.7. CHP yüzde 18.2. ‘Kararsızım’ yüzde 17.8. İYİ Parti yüzde 11.1. HDP yüzde 9.7. ‘Oy kullanmayacağım’ yüzde 9.2. ‘MHP’ yüzde 6.4. ‘DEVA Partisi’ yüzde 1.4. ‘Diğer’ yüzde 1.1. ‘Gelecek Partisi’ yüzde 0.7. ‘Saadet Partisi’ yüzde 0.7.