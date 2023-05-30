AKP’den bürokratlara tehdit: Sizlerle uğraşacağız

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, 28 Mayıs’ta yapılan ikinci tur seçimde Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklaması yapmayan bürokratları hedef aldı.

Söz konusu bürokratlarla “uğraşılacağı” mesajını veren Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şöyle dedi: “Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız.” Haber Merkezi

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