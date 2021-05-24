AKP’den düşen oy itirafı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Z kuşağı söz konusu olduğunda ‘AK Parti’ye oy veririm’ diyen gençlerin oranı yüzde 33” ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin nisan ayında yaptığı çalışmaya ilişkin olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile konuştu. Şen, son araştırmalarından birini gençlerin eğilimini ölçmek amacıyla yaptığını söyledi. ‘X, Y, Z kuşaklarının analizi yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor” diyen Şen, şöyle devam etti: “Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda ‘AK Parti’ye oy veririm’ diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde.”

Gençler, oy vermek istemiyor

Acet, Şen’in aktardıklarından sonra kendi görüşlerini paylaşarak “Görüldüğü üzere bu veriler, ‘Ak Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler AK Parti’den koptu’ gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor. Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe AK Parti’ye verilen oylarda bir azalma var” ifadesini kullandı. “Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan ‘Onlar 2002 öncesini yaşamadılar’ cümlesi doğru bir argüman mı? Evet, öyle” diyen Acet, sözlerini “Ama öyle de olsa, AK Partililerin ‘İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor’ sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor” diye noktaladı.