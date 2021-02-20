AKP’den istifa iddiaları

AKP Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifa ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Fakıbaba’nın notere giderek istifa ettiği ve istifa dilekçesini de danışmanı aracılığıyla AKP Genel Merkezine gönderildiği belirtildi. Fakıbaba’nın geçtiğimiz günlerde attığı “Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…” tweet, istifa mı edecek yorumlarına sebep olurken olayın perde arkası merak ediliyordu. artıgerçek’in haberine göre, Eşref Fakıbaba’nın attığı bu tweetin altından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye karşı oluşan tepki çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda iddiaya göre, AKP’li Ahmet Eşref Fakıbaba’nın en yakın arkadaşı Emin İzol’un görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Urfagaste.com’un haberine göre vekil Fakıbaba eşi Gül Fakıbaba’dan dahi habersiz aldığı istifa kararının ardından tek başına notere giderek istifa dilekçesini verdi.

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