AKP’den sosyal medya kuralları: Biz uyacağız, siz de uyun

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisince hazırlanan “Sosyal Medya Etik Kuralları”nı açıkladı.

Ünal, kurallara partisinin mensuplarının uyacağını bildirerek, diğer siyasî partilerden de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Açıklamada, sosyal ağlarda zarara yol açan sorunlar göz önünde bulundurularak belirlenen etik kurallar şu şekilde sıralandı: “Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslûp kullanılması. Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması. Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması. İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi. Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması. İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması. Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması.”

Manipülasyon ve yalana prim verilmesin

Açıklama şu şekilde devam etti: “Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması. Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması. Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi. Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi. Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.”