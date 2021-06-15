AKP güç zehirlenmesi yaşıyor

AKP döneminin ilk dışişleri bakanı olan ve 2016’da kurucusu olduğu partiden ihraç edilen Yaşar Yakış, Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakış, ABD’nin “AKP iktidarının çökme arifesinde olduğunu hesaba katarak ‘Dur bakalım, kendiliğinden çöksün, biz bir şey yapmayalım’ diye düşünebileceğini” belirtti. Yakış, kurucularından olduğu AKP’nin mevcut durumu ile ilgili olarak da, “Sosyal bilimlerde bir söz vardır, ‘Her iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar’ diye. Buna ‘Güç zehirlenmesi’ diyoruz. Ak Parti’nin maruz kaldığı şey de bu güç zehirlenmesi” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in haberine göre Yakış, Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili olarak da, “Ben bu koşullar altında bir ülkeyle müzakereye başlamış olsaydım ‘Karşımdaki ülke bu nedenlerle zayıf ve meşru çerçevede kendi ülkem açısından neler elde edebilirim’ düşüncesi zihnimin arkasında hazır dururdu” diye konuştu.

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