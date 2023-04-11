AKP İl Başkanı görevden alındı - 'Sesimiz ulaştırılmıyor'

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, görevinden alındı, yerine Selman Altaş atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslerini ulaştıramadıklarını söyleyen Tomakin, Twitter hesabında; Erdoğan’ı etiketleyip şu açıklamaları yapmıştı: “Yüzyılın seçimine yaklaşık 1 ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var, çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz” mesajını paylaşmıştı. Ankara/Ordu - Anka

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