Polimetre’nin kurucusu siyasal veri analisti M. Günal Ölçer ve ekibinin, Cumhur İttifakı’nın şifrelerini araladığı ‘Yerel Seçim 2019- AKP+MHP İttifak Analizi’ başlıklı çalışmasında “AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor” denildi.

Analizde bu durumun bir yanlışlık sonucu olmayıp bilinçli bir tercih olduğu ifade ediliyor. Çalışmaya göre, AKP kaybederken MHP kazanıyor, seçim çevreleri kalabalıklaştıkça AKP+MHP ittifakının başarısı azalıyor. T’24’ün haberine göre MHP’nin kazandığı 145 ilçe belediyesinden 75 tanesinin 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’nin kazandığı yerler olduğuna dikkat çeken çalışmada, “MHP, AKP’yi desteklediği yerlerde destekler gibi yapıyor” değerlendirmesi ile “AKP, MHP’yi desteklediği yerlerde öz varlığından veriyor” ifadesi dikkati çekti. Çalışmada, ‘2018 Genel Seçimleri Yerel Seçim olsaydı ve partiler ittifak yapmadan seçimlere katılsaydı’ sorusuna verilen “ 2019 Yerel Seçimlerinde, 146 belediye kazanan MHP 4 belediye kazanırdı, 2019 Yerel Seçimlerinde, 550 belediye kazanan AKP ise 775 belediye kazanırdı, 2019 Yerel Seçimlerinde 696 olan AKP+MHP toplam belediye sayısı 779 olurdu” yanıtı da dikkati çekiyor.

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