"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor

06 Mayıs 2019, Pazartesi 17:56
Polimetre’nin kurucusu siyasal veri analisti M. Günal Ölçer ve ekibinin, Cumhur İttifakı’nın şifrelerini araladığı ‘Yerel Seçim 2019- AKP+MHP İttifak Analizi’ başlıklı çalışmasında “AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor” denildi.

Analizde bu durumun bir yanlışlık sonucu olmayıp bilinçli bir tercih olduğu ifade ediliyor. Çalışmaya göre, AKP kaybederken MHP kazanıyor, seçim çevreleri kalabalıklaştıkça AKP+MHP ittifakının başarısı azalıyor. T’24’ün haberine göre MHP’nin kazandığı 145 ilçe belediyesinden 75 tanesinin 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’nin kazandığı yerler olduğuna dikkat çeken çalışmada, “MHP, AKP’yi desteklediği yerlerde destekler gibi yapıyor” değerlendirmesi ile “AKP, MHP’yi desteklediği yerlerde öz varlığından veriyor” ifadesi dikkati çekti. Çalışmada, ‘2018 Genel Seçimleri Yerel Seçim olsaydı ve partiler ittifak yapmadan seçimlere katılsaydı’ sorusuna verilen “ 2019 Yerel Seçimlerinde, 146 belediye kazanan MHP 4 belediye kazanırdı,  2019 Yerel Seçimlerinde, 550 belediye kazanan AKP ise 775 belediye kazanırdı, 2019 Yerel Seçimlerinde 696 olan AKP+MHP toplam belediye sayısı 779 olurdu” yanıtı da dikkati çekiyor.

Etiketler: akp, mhp
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    YSK'nın kararı Türkiye'nin demokrasi sürecinin önünü açacaktır

    YSK İstanbul için toplandı

    AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor

    Abdullah Gül: Yazı kötü niyetli ve saygısızca

    Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü

    Hangi ülke ne kadar süre oruç tutacak?

    Futbol dünyasından 'Ramazan' mesajları...

    Şehit Ercan Can ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

    'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil ölümler devam ediyor!

    19 milyon yeni kimlik basıldı
    📷

    Altı aylık çalışmayla ortaya çıktı...

    Trump: İsrail'i yüzde 100 destekliyoruz

    Rusya'daki kazada ölü sayısı 41 oldu

    Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

    Gazze'de ateşkes kararı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mısıroğlu vefat etti
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    📷
    Genel

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.