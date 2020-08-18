AKP MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantının ardından saat 17.00'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda terörle mücadele, koronavirüste son durum başta olmak üzere Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak. AK Parti, olağan büyük kongresi 2021'de yapılacak. Büyük kongreye giderken ilçe ve il kongreleri ile ilgili değerlendirmeler de toplantıda ele alınacak. MKYK ve MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.