Akşener: Bu ucube sistemin devri artık bitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarını gündemine alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"İYİ Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor" diyen Akşener, "Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınızla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan BOTAŞ'ı yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istiyor"

"Sayın Erdoğan, şimdiye kadar enerji dağıtımını özelleştirdin de ne oldu? Özelleştirme adı altında ihya ettiğin şirketler ödemesini geciktirdiği için tam da suya ihtiyacı olan zamanda çiftçimizin elektriğini kesmedi mi? Adeta, 'patron çıldırdı' şeklinde ne var ne yok satma merakın çiftçimizi iflas ettirmedi mi? Artan gıda fiyatları yüzünden vatandaşlarımızın alım gücü tükenmedi mi? Yazıktır, günahtır. Milletimize ettiğin bu kötülükler sana yetmiyor mu Sayın Erdoğan? Belli ki yetmiyor. Şimdi de çıkmışsın, daha tehlikeli bir işe kalkışıp, ülkemizin çok önemli iki kurumu olan, Türkiye Petrollerini ve BOTAŞ'ı, yandaşlarına ve sözüm ona savaş açtığın küresel sermayeye göz göre göre peşkeş çekmeye kalkıyorsun. Aklınca bunu da şahsi şirketin bellediğin Varlık Fonu üzerinden yapacaksın. Ama sen her ne kadar kapalı kapılar arkasında iş çevirip bu iki şirketimizin pazarlığını milletimizden gizlemek istesen de olan biten her şey ortada. Yazıklar olsun."

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BOTAŞ'ı, ticari, international ve altyapı olarak üç ayrı şirkete bölüp Ticari AŞ ve International AŞ'nin hisselerini aynı Türk Telekom özelleştirmesinde olduğu gibi "yaranmak istediği yabancı sermayeye satmak istediğini" iddia etti. Meral Akşener, Altyapı AŞ'yi de BOTAŞ'ın tüm borçlarını üstlenen bir kamu kuruluşu haline getirilip bunun maliyetinin de millete yıkılmak istendiğini savundu.

"Buna benzer bir başka tezgahın da Türkiye Petrollerinde yaşandığını" söyleyen Akşener, "Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık onda birini sağlayan bu milli şirketimiz de Sayın Erdoğan'ın özel ilgi alanına girmiş gözüküyor. BOTAŞ'taki durum Türkiye Petrolleri için de geçerli. Sayın Erdoğan ve arkadaşları, onu da aynı BOTAŞ gibi sessizce Varlık Fonu'na katıp, satacaklar. Rant sevdasına bakar mısınız? Vizyonsuzluğa bakar mısınız? Gayri milliliğe bakar mısınız?" diye konuştu.

"Doğalgazı neden bu kadar fahiş bir fiyata satın alıyoruz?"

Rusya'dan satın alınan doğalgaz konusunda da hükümeti eleştiren Akşener, "Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğal gazı, Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan, bu gazı yarı yarıya ucuza alırken, biz göz göre göre niye soyuluyoruz?" dedi.

Akşener, küresel enerji krizinin tüm dünyada hızlı bir şekilde büyüdüğünü, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığını, uzmanların; krizin aralık, ocak ve şubat aylarında daha da büyüyerek devam edeceği yönünde uyarılar yaptığını belirtti.

Pandemi döneminde alınan tedbirler sonucunda tüm dünyada enerji ihtiyacının azaldığına, şimdi ise bunun tam tersi bir durumun yaşandığına işaret eden Akşener, şunları söyledi:

"Dünya kapıdaki enerji krizini konuşurken büyük ekonomist ve dış politika duayeni Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Sayın Erdoğan'ın, artık alameti farikası haline gelen kaybetme garantili oyun kurma dehasının sonuçlarını enerji fiyatlarında da görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ 20 kargo sıvılaştırılmış doğal gaz alımının bir kısmını, 1000 metreküpünün 1300 dolardan daha pahalı olacağı biçimde yaptı. Biz de doğal olarak başkaları ne durumda diye bir baktık. Çok ilginç... Mesela; Almanya ve Bulgaristan aynı gazı Rusya'dan bizim aldığımızdan yüzde 40, yüzde 50 civarında daha ucuza alıyor. Peki, bizim aldığımız gaz daha mı kaliteli? Hayır. Peki biz bu ülkelerden daha mı zenginiz? Maalesef istatistikler ortada. Almanya ve Bulgaristan'ın kişi başına düşen milli geliri bizden daha yüksek. Peki sizce, bu iki ülkenin Rusya ile arası bizden daha mı iyi? Gördüğüm kadarıyla o da hayır. Henüz bu ülkelerin yöneticilerinin ağzından 'dostum Putin' çıktığını duymadık. Nitekim, birlikte dondurma tadımı yaptıklarını da görmedik. O nedenle hiç sanmıyorum. Nükleer enerji programını Rusya'ya bağlayan da S400'lere talip olan da 'Gel, sınırlarımızdan boru hattı geçir' diyen de biziz. Ukrayna'dan doğal gaz akışı sağlayan 14 milyar metreküplük batı hattını iptal edip doğal gaz ithalatında Rusya'ya daha da bağımlı hale gelen yine biziz.

Bu işte, sizce de bir gariplik yok mu? Olmaz mı, var tabii. Ben de doğal olarak buradan sormak istiyorum: Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğal gazı, Putin'le kurduğun kankalığa rağmen neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Almanya ve Bulgaristan, bu gazı yarı yarıya ucuza alırken, biz göz göre göre niye soyuluyoruz? Söylesene Sayın Erdoğan, biz bu dost kazığını niye yiyoruz? Doğal gazda yenen bu kazık, Türkiye'nin, Sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır. Nitekim, bir başka yansımasını da Sayın Erdoğan'ın, bir yandan 'Enerji stratejik öneme sahiptir' derken diğer yandan da stratejik öneme sahip birçok şirketimizi adeta bir müflis tüccar edasıyla satmaya çalışmasında gözlemliyoruz."