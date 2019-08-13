Akşener’den ‘erken seçim’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak “Nasıl ki biz MHP’den ayrılıp partimizi kurma faaliyetini başlattığımızda önümüzü kesmek için Bahçeli seçim istediyse, şimdi de Babacan ve Davutoğlu için benzer bir durumla karşılaşıp, küt diye seçimi önümüzde bulabiliriz” dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin olarak CHP’ye İYİ Parti’den yanlış yapılmayacağını kaydederek, “CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz” ifadesini kullandı.

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