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Akşener'den ittifak yorumu: Seçimlerde Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık

22 Temmuz 2019, Pazartesi 18:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Millet İttifakı devam edecek mi?' sorusuna , "Şu anda bir seçim yok. Ancak, ortak hareket ettiğimiz konular var. Fakat, zaman ne getirir, bunu da göreceğiz. Rahmetli annemin bir sözü var, 'Kul kurar, kader güler' diye. O yüzden göreceğiz" cevabını verdi.​

Akşener, şöyle konuştu:

"İyi Parti olmasaydı, bugün ne İstanbul, ne Ankara, ne de bir başka Büyükşehir'de elde edilen başarı konuşulamazdı. İYİ Parti'nin amacı Türkiye'yi öncelemektir ve bunu yaparak bir de fedakarlıkta bulundu. Örneğin, Niğde'de. Resmi olarak ilan edilmemiş bir isim, 'ben aday olacağım' dedi ve CHP'den aday oldu. İtiraz etmedik. CHP bu ismi çekemedi. Mesela Uşak'ta, resmen ilan edilmemiş bir kişi de yine CHP'den aday oldu, CHP mecbur kaldı. İttifak ruhuna aykırı mı, evet. Buralarda, bizim adaylarımız kazanabilirdi, ancak olmadı.

'BİZ, TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNDÜK VE MASAYI DAĞITMADIK'

Biz, Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık. Ya parti diyecektim veya Türkiye... Ben, Türkiye'nin kazanmasını tercih ettim. Mesela, bir Büyükşehir'de, oranın merkez ilçeleri var. Bizim güçlü olduğumuz merkez ilçede, CHP'li bir İlçe Başkanı, 'Benim elim, İYİ Partili bir adaya oy vermeye gitmiyor, CHP'den birisi olsun' dedi. Bizim adayımız, o ilçede çok güçlüydü ama CHP aday çıkarınca, oylar bölündü. Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak, CHP'li Üsküdar ilçe ve İBB adayına oy verdim. Ama orada bu tutum olmadı maalesef."

"Millet İttifakı devam edecek mi?" sorusuna Akşener, "Şu anda bir seçim yok. Ancak, ortak hareket ettiğimiz konular var. Fakat, zaman ne getirir, bunu da göreceğiz. Rahmetli annemin bir sözü var, 'Kul kurar, kader güler' diye. O yüzden göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Türkiye, siyaset, İYİ Parti, CHP, ittifak
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