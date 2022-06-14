Akşener: Halk faturayı sandıkta kesecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; nedense EYT’lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. O sandık gelecek, halk faturayı kesecek çok az kaldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT’lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, HalkFaturayıKesecek çok az kaldı” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumuna dikkat çeken Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT’lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, #HalkFaturayıKesecek çok az kaldı!” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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