"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Akşener: İstanbul'da 6 bin araç kayıp

14 Haziran 2019, Cuma 22:24
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy’de vatandaşlara hitap etti. Akşener İBB ile ilgili konuşmasında , "Bin araba şoförlü benzinli kayıp. Size ait paraların nerelere gittiğini 18 günde gördük." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutköy’de vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, İstanbul seçimleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener, Arnavutköy'ün milletvekili olduğu dönemde kendi seçim bölgesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Buradaki esnaf, vatandaş ve muhtarlarla tanışıyoruz. Bugün keşke İyi Parti adına burada olabilseydik ama olamadık. Çünkü 31 Mart seçimlerinin sonucu olarak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı fakat güçlüler tarafından millet iradesi gaspedildi. Sandık tekmelendi ve netice itibarı ile bir sivil darbe ile karşı karşıya kaldık, seçim yenilendi. 23 Haziranda yapılacak seçimi elbette yine Ekrem İmamoğlu kazanacak ama ben bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak için geldim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke sayın Erdoğan 31 Mart akşamı yaptığı konuşmanın arkasında dursaydı. Hem o kazanacaktı hem Türkiye kazanacaktı".

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya isim vermeden yüklenen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü; "İçişleri bakanlığını işgal eden şahıs Temel Bey ve benim kandille sözleşme imzaladığımıza kadar söyledi. TBMM’ye önerge verdik bu konuyla alakalı. Araştırılması lazım dedik kendileri reddettiler. Reddetme gerekçesi için “Seçim zamanı söyleyenleri dikkate almayın” dediler. Peki bunu duyan vatandaş ben halkın içindeyim buna inansa bana bir şey yapsa bunun sorumlusu kim olacak?" dedi

Akşener şöyle devam etti:

"Bu seçimi daha fazla oy farkıyla İmamoğlu’na kazanacak. Hiç çalışmasak bile İmamoğlu kazanacak. Ayıp olmasın diye çalışıyoruz yan gelip yattı demesinler diye. Allah’ın izniyle bu iş olacak. İddia ediyorum Arnavutköy’de tahmin edilmeyecek bir oy alacak İmamoğlu. Arnavutköylü hemşerilerim haksızlığın karşısında oy verir. Her partiye oy veren seçmen aynıdır. Arnavutköylü seçmenle inatlaştılar, o cezayı görecekler."

'İSTANBUL'DA 6 BİN ARABA ŞOFÖRLÜ BENZİNLİ KAYIP'

"En küçücük kavga gönül kırmaya müsaade etmeyeceksiniz özellikle bazıları kavga çıkarmaya çalışacaklar, asla siz kanmayacaksınız. Benim kadar asabi kimse olmayacak yemin ettim sabırlı olacağımıza dair. Çünkü İstanbul’un bu yanını bilmiyorduk. Seçimin iptal edilme sebebi duygusalmış paraymış yani. 6 bin araba şoförlü benzinli kayıp. Size ait paraların nerelere gittiğini 18 günde gördük. Bunu vermemek için her şeyi yapacaklar. 23 haziranı getireceğiz arızasız olarak ondan sonraki bize ait".

Etiketler: Meral Akşener, Arnavutköy, İstanbul, yerel seçim
Okunma Sayısı: 418
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akşener: İstanbul'da 6 bin araç kayıp

    Rusya ve rejim uçaklarının saldırısında Hama ve İdlib'de 28 kişi öldü

    BDDK'dan suç duyurusu haberlerine yalanlama

    Suudi bakandan terör örgütü YPG'ye destek talebi

    MEB'den 12.sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

    Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

    Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

    Erdoğan: İBB Başkan adaylarının canlı yayın tartışması kırılma noktası olacak

    'Suriye'de istikrar için yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır'

    İsrailli bakan: NATO ve ABD Türkiye'ye güvenmemeli

    270 bin 548 kişi TOKİ’ye borçlu

    Kırmızı ette ithalat patlaması

    İstanbul'da YKS için ulaşım ücretsiz olacak

    AB: Provokasyonlardan kaçınılmalı

    Dev uçak batırılıyor

    Doğu Akdeniz’de neler oluyor?

    Cuma namazı yine kılınamadı...

    Türkiye, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

    Milyonlar milli parklara akın etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet düşmüşse, hakkı tutup kaldırmak bir emirdir
    Ahmet BATTAL

    YÖK denetim yapabiliyor mu?
    Mehmet KARA

    “Dönüşler”e millet ne cevap verir?
    Faruk ÇAKIR

    Geleceği düşünerek öğret
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP: Nereden nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Abdulmuttalib’in gözyaşları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yarım ağız stratejiler
    Mehmet ÇETİN

    Bugün senin cesedine kurtuluş vereceğiz! (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Hürriyet nasıl gelir?
    Hasan KOÇ

    Hitap çiçekleri solmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.