'Arabuluculuk teklifini kabul ettik'

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre’nin arabuluculuk teklifini prensipte kabul ettiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi. Ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Viyana’ya bir ziyaret düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. BBC Türkçe’nin haberine göre, görüşmede “Doğu Akdeniz’de tansiyonun azaltılması” konusunun ele aldıklarını bildirildi. Çavuşoğlu açıklamayı, resmî ziyarette bulunduğu İsviçre’de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır” dedi.

ULUSLAR ARASI HUKUK ÖNEMLİ

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) tavrıyla ilgili de “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Viyana’da bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tüm tarafların uluslar arası hukuka göre davranmasını ve ihtilâf yaşanmamasını umduğunu söyledi. Görüşmenin ardından bir yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı da iki bakanın “ABD ve Yunanistan arasındaki güçlü ikili ilişkileri ve Doğu Akdeniz’de âcilen tansiyonun azaltılması konusunda görüştüklerini” kaydetti.

Yunan bakandan iyimser mesaj

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada soğukkanlı davranılması ve uluslar arası hukuka uyulması durumunda çatışma yaşanmayacağını umduğunu söyledi. Dendias, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana’da yaptığı görüşme sonrasında Doğu Akdeniz’deki gerginlikle ilgili iyimser mesajlar verdi.Dendias, “Umuyorum ki herkesin aklını başına alması ve uluslar arası hukuka uygun davranması durumunda herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır” diye konuştu.