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Arnavutluk: Türkiye, NATO'da en değerli müttefiklerden biri

12 Şubat 2020, Çarşamba 17:16
Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Cakaj, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye, NATO'da en değerli müttefiklerden biridir." dedi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kalıcı ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu belirterek, İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye'nin, NATO'da en değerli müttefiklerden biri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bir dizi anlaşma imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cakaj, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da meydana gelen depremin ardından yaptığı yardımlar dolayısıyla Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ederek, Türkiye’ye, deprem ve çığda vefat edenler için başsağlığı diledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilere değinen Cakaj, "İki ülke arasındaki kalıcı ilişkiler, sadece tarihi bağlarla değil ikili etkileşim, uluslararası kurumlardaki yapıcı iş birliği ve NATO’daki stratejik ortaklık düzeyinde derin köklere sahiptir. İki ülke liderleri arasında yakında imzalanacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi kuruluş bildirisi, stratejik iş birliğinin içeriğini daha da güçlendirecek ve Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutunu genişletecektir." dedi.

"Türkiye'nin Kosova'ya verdiği sürekli destek takdir edilmelidir"

Cakaj, Çavuşoğlu ile görüşmede, iki ülke arasındaki büyük potansiyelden istifade edilmesi noktasında ekonomik ve ticari alanlarda adım atma gerekliliğini konuştuklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) yolculuğunun ön şartı olarak barışa, güvenliğe ve demokratik istikrara hizmet edecek kapsamlı iyi komşuluk prensiplerine bağlı olduklarını belirten Cakaj, "Bu doğrultuda, Türkiye'nin, ister uluslararası konumunun güçlendirilmesi ister çok taraflı kuruluşlara üyelik süreci noktasında, Kosova'ya verdiği sürekli destek takdir edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cakaj, "İttifaktaki çok önemli katkıları bağlamında Türkiye, NATO'da en değerli müttefiklerden biridir." dedi.

AA

Etiketler: Arnavutluk, Türkiye, NATO, müttefik
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