Asya güç merkezi oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11’inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından büyükelçilere verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü dış politika demektir. O yüzden ekonominin gücünün nereye gittiğini de birlikte iyi takip edip, analizini yapıp, ona göre politikalar oluşturmamız lazım. Biz görüyoruz ki ekonominin gücü Batı’dan Doğu’ya doğru gidiyor. Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı. Bu nedenle ‘Yeniden Asya’ açılımını başlattık” ifadelerini kullandı. Dünyadaki gelişmelerin belirsizlikleri nedeniyle ekonomi alanında hedef belirlemekte zorlandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu problemi de aşmak için iş birliğinin önemine işaret etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinin önemine dikkati çekerek, “Yeniden Asya açılımımızın yanında, bu kıtalardaki yükselen ekonomilere de farklı modellerle ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm yaptığımız işlerde, iş dünyasının hizmetinde olduğumuzun bilincindeyiz” diye konuştu. AA

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