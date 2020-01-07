Avrupa devletleri Brüksel'de Libya'yı görüşecek

İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'ının dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde Brüksel'de bir araya gelerek Libya'da artan gerginliği görüşecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Berlin sürecinde dahil ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'de toplantı yapacağını duyurdu. İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya dışişleri bakanları ile AB tarafından Yüksek Temsilci Borrell'in katılımıyla düzenlenecek toplantıda Libya'da şiddetin sonlandırılması için atılması gereken adımların ele alınacağını aktaran Stano, ülkede artan gerginliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. Libya'da tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerginliği azaltması gerektiğine dikkati çeken Stano, toplantının ana gündem maddesinin Libya olacağını belirtti. Stano, AB dışişleri bakanlarının cuma günü düzenlenecek olağanüstü toplantıda esas olarak İran konusunu ele alacağını ancak bugün de nükleer anlaşmanın gündeme gelebileceğini, diplomasi ve müzakerelerin çatışmanın yerine alması gerektiğini söyledi. AA

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