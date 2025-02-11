Babacan: Erdoğan’ı artık tanıyamıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasî yasak gelir mi sorusuna “Umarım olmaz. Ama sayın Erdoğan’ın da yargıyı nasıl yönlendireceğini bilmek de mümkün değil. AK Parti’de bilirsiniz dediniz ama şu anda AK Parti ve Sayın Erdoğan’ı ben artık tanıyamıyorum” ifadeleriyle cevap verdi.

Haber Merkezi

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