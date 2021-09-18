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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Babacan: Hukuksuzluklara son verilsin

18 Eylül 2021, Cumartesi 22:05
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin hazırladığı “Silahlı Terör Örgütü Yargılamalarının Geldiği Vahim Tablo” açıklamasını paylaşırken, “Bir ülkede 1,5 milyon insan terörle suçlanıyorsa devlet vatandaşıyla kavga ediyor demektir” dedi.

Babacan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye’de 1,5 milyondan fazla insanın terör örgütü üyeliğinden yargılandığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı: “Bu tablo utanç verici. Bir ülkede 1,5 milyon insan terörle suçlanıyorsa devlet vatandaşıyla kavga ediyor demektir. Yeter artık davalarla, KHKlarla halkı sindirmeye çalışmayın.”

Türkiye acilen hukuk devletine dönmeli

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun hazırladığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Adalet Bakanlığı bugün, Adalet İstatistikleri 2020 verilerini kamuoyu ile paylaşmıştır. İstatistiklere göre cumhuriyet başsavcılıklarınca 2020 yılında TCK’nın 314. maddesinden yani Silâhlı Terör Örgütü Suçundan 208 bin 833 adet karar verilmiştir. 2016 yılından itibaren bu sayılar dikkate alındığında, 2016-2020 arasında cumhuriyet savcılıkları silâhlı terör örgütünden toplamda en az 1 Milyon 576 Bin 566 adet soruşturma başlatmıştır. Bu istatistikler, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra silahlı terör örgütü yargılamalarının çok büyük bir ekseriyetinin ne kadar hukuksuz olduğunun en bariz ispatıdır. Söz konusu sayıların bu kadar yüksek olması, siyasetin baskısı neticesinde Yargıtay’ın ceza hukukunun en temel kurallarını yok sayan içtihatları doğrultusunda açılan soruşturmaların suç işleme kastı olmayan, örgütün nihaî hedeflerinden bihaber olan ve herhangi bir suça iştirak etmemiş masum kişilere kadar sirayet etmiş olmasından kaynaklandığı açıktır. (...)Bu yüzden zaman adaleti konuşma, silâhlı terör örgütü üyeliği yargılamalarındaki adaletsizliklere son verme zamanıdır. Türkiye’nin âcilen hukuka ve hukuk devleti ilkelerine dönmesi şarttır.”

Etiketler: Babacan, hukuksuzluk
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