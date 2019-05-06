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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 17:34
Bülent Arınç, “Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19’uz dediği zaman bize kalan yüzde 32” dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşiye katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Arınç, “Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19’uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay” ifadelerini kullandı. Programın başında moderatör Veyis Ateş, Bülent Arınç’a, Biz birbirimizi eleştirerek ama birbirimize hakaret etmeden, sosyal medyada birbirimize hakaret etmeden, cenaze namazlarında birbirimize saldırmadan tekrar normalleşebilir miyiz?” sorusunu yöneltti. Soruyu cevaplayan Arınç, “Bütün bu gürültüler biter. Bütün bunlar biter, ama bunları genel başkanların istemesi lazım. Genel başkanların ve grup başkan vekillerinin inisiyatif alması lazım. Siyasette bu çok kolay yapılabilir. Yeter ki istensin. Kim sert olduysa, kim nefret dilini kullandıysa, kim tehdit ettiyse kaybetti. Ben ‘Kim’ diyorum, siz içine kimi koyarsanız koyun da beni bulaştırmayın. 82 milyonun bütün farklılıklarına müsamaha ile bakarak bizim onları kucaklamamız lazım. Bu mümkün, yeter ki istensin” dedi.

Türkiye normalleşecek

Türkiye’nin normalleşmesi gerektiğine vurgu yapan Arınç, “Her şey normalinde gitse, işler normal giderse, zorlama olmazsa tadından yenmez arkadaşlar. Normalleşeceğiz, Türkiye normalleşecek. Şiddet dilini terk edeceğiz. Kucaklayacağız. 2002’deki şuur yerine gelecek. Aynı hedeflere koşacağız. Reform yapacağız. Teşebbüs özgürlüğü konusunda, inanç özgürlüğü konusunda, fikir özgürlüğü konusunda hiçbir sınır tanımayacağız. İnsanlar ne kadar özgür olursa Türkiye o kadar uçacak Allah’ın izniyle. Bunu yapacak insan da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Allah ona yardım etsin. Allah ona kolaylık versin” diye konuştu.

Düşüncelerimizi ilettik

Veyis Ateş’in, “Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan tarafından kurulması muhtemel Yeni Parti çalışmaları için kanaatinizi merak ederiz. Böyle bir ihtiyaç var mıdır ve kanaatiniz nedir?” sorusunu DHA’nın haberine göre Arınç şöyle cevapladı; “Bunlar hepsi beraber siyaset yaptığımız insanlar. Geçmişte birlikte olduğumuz. Bu kardeşlik bize 17 senedir iktidar olmayı nasip etti. Hepimiz birbirimizin yükünü aldık.” Arınç, düşecek bir çınar yaprağına tahammüllerinin olmadığını, gövdeyi güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:”O yüzden biz bu düşüncelerimizi arkadaşlarımıza da ilettik. Şimdi benim tek bir arzum var. Ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Ama okudukça da endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi? Gelişmelere bakarsanız kuracaklar gibi. Keşke toparlamak bize düşer. 

Cumhurbaşkanı, ona buna zillet demeyecek

Arınç, Davutoğlu, Babacan ve Gül´ün kolay yetişmediğini ve bir arada tutulması gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı; “Önümüzdeki seçimleri çok daha güçlü olarak kazanalım. Türkiye’nin 40 tane sorunu var. Bunları bölük pörçük aşamayız. Birbirimize dayanarak aşacağız. O yüzden hepimiz çobansak, Hadis-i Şerif öyle, hepimiz sürümüzden sorumluysak, aile reisi ailesinden, belediye başkanı belediyesinden, Cumhurbaşkanı da madem bütün milletin birliğini temsil ediyor, bir taraftan da AK Parti’nin Genel Başkanı, hem milletin birliğini temsil edecek, ona zillet, buna illet demeyecek, hem de partisini ayakta tutacak. Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor, bir Ali Babacan kolay yetişmiyor, bir Abdullah Bey kolay yetişmiyor. Bunlar bizim insanımız, bunları bir arada tutmamız lazım. Gene liderlik sende olsun, ama şu partinin ayrılıklara tahammülü yok.

Etiketler: bülent arınç
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