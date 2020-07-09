Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine 'kabul' oyu verdi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün 'Denizli'de Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi' için yapılan oylamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kabul yönünde el kaldırması üzerine MHP milletvekilleri de kabul oyu kullandı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Meclis'te önceki günkü oturumda bir ilk yaşandı. Meclis Başkanlığı seçimi için TBMM Genel Kurulu'nda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün Denizli'de Altınova adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin verdiği kanun teklifine kabul oyu verdi. Kanun teklifi, İYİ Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin 'kabul' yönünde el kaldırmasına rağmen kabul edilmedi.

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