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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bahçeli pazartesi günü mesaiye başlayacak

12 Ekim 2019, Cumartesi 13:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

Etiketler: Devlet Bahçeli, pazartesi, mesai
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