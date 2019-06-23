Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

'SAYGI DUYULMALIDIR'

"Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır.

'SÜREÇ NİHAYETE ERMİŞTİR'

"İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

"Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir.

Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum."