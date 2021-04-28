Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Konferansta Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki ikinci gün temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. "Barış ve istikrar, Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün" Çavuşoğlu, görüşmeyi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu: "Gayriresmi 5 BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı."

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