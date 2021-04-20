Bakan Pekcan’a zor sorular

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sorular yöneltti.

Pekcan’a ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan sattığı iddiaları üzerine Karaduman, Meclis Başkanlığına verdiği önergesinde şu soruları sordu: “Bakanlığınıza dezenfektan alım işi yapılırken nasıl bir prosedür uygulanmıştır? İhale usûlü takip edilmiş midir? Bakanlığınıza dezenfektan alım işinin ihalesi bütün firmaların katılımına açık olacak şekilde yapılmış mıdır? Bakanlığınıza dezenfektan satışı yapan firmalarınızın 1.5 milyon liralık fatura kestiği fakat ödenen gerçek miktarın 9 milyon lira olduğu iddiaları doğru mudur? Firmalarınızdan son bir yılda Bakanlığınız ve bağlı hangi kurumlara dezenfektan satışı yapılmıştır? Bu şaibeli alış verişin ortaya çıkmasının ardından kamuoyuna bir açıklamanız olacak mıdır? Bakanlık görevinizden istifa etmeyi veya diğer bir deyişle görevden affınızı istemeyi düşünüyor musunuz?” Ankara - Ahmet Terzi

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