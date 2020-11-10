Barış Gücü’nde var mıyız?

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Karabağ’a konuşlandırılacak Barış Gücü’nde Türkiye’nin de yer alacağını açıklamasının ardından Rusya’dan aksi yönde bir açıklama geldi. Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eho Moskvı radyosuna açıklamasında, Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin görev yapacağını belirtti. Rusya Dışişleri Sözcüsü, ‘sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği’ sorusu karşısında, “Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum: Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır” cevabını verdi.

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