"Basın ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışılıyor"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK’ün uluslar arası haber sitelerine lisans başvurusu için süre vermesine tepki göstererek, “72 saat süre tanınması ve lisans alınmaması halinde erişimin engelleneceği ihtarı, iktidarın alternatif haber kaynaklarını engelleme amacına yöneliktir” dedi.

Ülkemizde son yıllarda düşünce ve ifade hürriyeti ile basın hürriyeti gibi konularda iktidarın her geçen gün baskının dozajını arttırdığını da ifade eden Yeneroğlu yaptığı açıklamada “Ulusal basının ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışıldığı bu süreçte farklı seslere müsaade etmeme konusunda kararlılık gösteren bir zihniyetin uluslar arası haber sitelerini de lisans bahanesi ile susturmaya çalışması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.