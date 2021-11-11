Biden-Şi görüşmesi pazartesi gerçekleşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında, uzun süredir yapılması beklenen çevrim içi görüşme, 15 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in pazartesi günü çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan, ticaret ve insan hakları konusunda yükselmişti. Glasgow'da görüşme olmadı Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı. Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.

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