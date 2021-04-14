Bin liranın hükmü kalmadı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında ağırlıklı olarak ekonomiye değinen Karamollaoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması gerektiğini dile getirdi. “Emeklilerimiz hükümetin insafına kalmış vaziyette” diyen Karamollaoğlu, “2018 yılından bu yana emeklilerimize 1000 liralık bayram ikramiyesi verildi. Artık 1000 liranın hükmü kalmadı. 3 yıllık bir süreçte enflasyona rağmen bu ikramiyelere herhangi bir artış yapılmadı. Bu sene Kovid-19’un getirdiği sıkıntıları dikkate alarak hükümetin, emeklilere en az yüzde 50 civarında artışla bir bayram ikramiyesi vermelerini teklif ediyoruz” dedi.

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