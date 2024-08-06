Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram’a erişim engeli getirdi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı, Instagram’a erişimi engellerken re’sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı, Filistin ve İsmail Haniye’ye yönelik suikast sonrası yapılan paylaşımlar nedeniyle bu kararı aldı.

Birçok kullanıcı Instagram’ın engellenmesine tepki gösterdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Instagram’a getirilen erişim kısıtlamasına ilişkin konuştu. Konuyla ilgili iki yanlışa dikkat çeken Babacan, “Birincisi Meta’nın Haniye’yle ilgili paylaşımları kısıtlamaya çalışması, bunun gerekçesini açıklamaması. Öte yandan Türkiye’nin de Bakanlık talimatıyla engelleme yapması da bir başka hata. Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez. Bizim yaşadığımız örnek “Onlar kısıtlarsa ben de kökten kapatırım” şeklinde. Apar topar, bir talimatla yapılmış gibi” ifadelerini kullandı. Gazete Duvar’a konuşan Babacan, “Bu kabul edilebilir bir şey değil. Can güvenliği gerekçesi dışında bir engellemenin temel haklar, hukuk açısından mümkün olmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü burada yapılan engelleme ile hem haber alma hem de ifade özgürlüğünü kısıtlamış oluyorsunuz. Basın özgürlüğünü kısıtlamış, serbest ticaretin önünü kesmiş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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