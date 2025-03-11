Bir iftarda asgarî ücret harcayanlar var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK verilerine göre dört kişilik bir ailenin sahur ve iftar masraflarının asgarî ücretten yüksek olduğunu söyledi.

Davutoğlu, “Basit bir hesap yapalım. Türkiye’de şu anda TÜİK’in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda masrafı 23 bin 500 lira. Yani dört kişilik aile iftar ve sahur yaptığında 23 bin 500 lira cepten çıkıyor. İstanbul’da lüks bir otelde bir iftar menüsünün fiyatı kişi başı 6 bin lira. Yani dört kişilik bir aile bir lüks otelde iftara gittiğinde 24 bin lirayı bir iftar masasında bırakıp kalkıyor. Bu nasıl bir adalet. Bir kesim bir iftarda bu parayı harcıyor ama toplumun diğer kitleleri ise dört kişilik aile bir ayda aynı harcamayı yapıyor. Bu adalet değil” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka