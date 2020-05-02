"Biz ABD’ye, ABD PYD’ye"

Akşener, “ABD’ye yardım uçağının ikincisi daha inmeden, Amerika PYD’ye yardım etti ve terör örgütü teşekkür etti” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV Youtube kanalında, Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur’un gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık malzemesi yardımı yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, şunları kaydetti: “Evet yurtdışına yardım yapılıyor bu bir PR çalışması olabilir, ama bu Türkiye adına değil Erdoğan adına yapılan bir siyasî iletişim metodu haline döndü. Meselâ ABD’ye yardım uçağının ikincisi daha inmeden, Amerika PYD’ye yardım etti ve terör örgütü teşekkür etti. Meselâbiz Irak’a yardım ettik, Barzani’ye PKK yöneticileri teşekkür etti bu yardım için. Türkiye için bu yardımlar bir PR olamaz. İtalya ve İspanya’ya yardım ettik. İtalya’nın hasılası 30 bin dolar, bizimki çok daha düşük.”

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