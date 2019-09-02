Brexit'e karşı çıkanlar ihraçla tehdit ediliyor

Avrupa Birliği'nden kesin olarak ayrılacaklarını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kendi partisinden anlaşmasız Brexit'e karşı çıkanlara ihraç uyarısı geldi.

Muhafazakar Partili yetkililer 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen olası anlaşmasız Brexit'i bloke etmeye kalkan partilileri ihraç edilecekleri yönünde uyardı. Muhafazakar Parti'nin parlamento denetçileri pazar günü Johnson'la bir araya geldi.

Muhafazakar Parti'den üst düzey bir yetkilinin aktardığına göre bu hafta parlamentoda anlaşmasız Brexit'in önüne geçmek için yapılan oylamalara destek veren partililer bir daha ki seçimlerde aday gösterilmeyecek.

İhraçlar sonrası, parlamentoda muhalefetin anlaşmasız Brexit'i engelleme girişimini destekleyen söz konusu vekiller bağımsız milletvekili kategorisine geçecek.

İşçi Partisi Sözcüsü John McDonnel salı günü anlaşmasız Brexit'i önlemek için yasa planlarının açıklanacağını söyledi. Muhalefet, parlamento 9 Eylül'de tatile çıkarılarak askıya alınmadan önce yasal önlemler alarak 31 Ekim'de olası bir anlaşmasız Brexit ile karşılaşmamak istiyor.

İngiltere Başbakanı Johnson ise Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılamasa da ekim sonunda Brexit'in gerçekleşeceğini söylüyor.