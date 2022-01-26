Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “Her geçen her saniye, geçen her dakika Türkiye’nin ödeyeceği maliyet artıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de koskoca bir demokrasi problemi olduğunu belirterek, “Mağdur olamamış hiçbir toplumsal kesim kalmadığı dönemde herkesin hukukundan emin olduğu bir zemini oluşturma imkânımız var. Demokrasi kavgasız dövüşsüz iktidarın el değiştirmesidir. Türk milleti derin sağduyusu ile birlikte hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde bir irade koyacak” dedi. İktidar seçim sürecine girince tüm araçlarını seferber edeceğini söyleyen Uysal, “İktidarın demokratik değerler ölçüsü yok. Usûlsüzlükler, yolsuzluklar sistematik hale geldi. Kendilerini kurtarmak için 84 milyonu yakmayı göze aldılar” ifadelerini kullandı.

Baskı derinleştiriliyor

En pahalı kaynağın olmayan kaynak olduğunu belirten Uysal, “İktidar Türkiye’nin gerçek gündemini, elektrik kesintilerini, fahiş zamları perdeleyecek bir strateji benimsedi. İktidar yedeğine aldığı kolluk güçleri ve yargı ile baskıyı derinleştiriyor. Swap anlaşmaları ile bilânçoları makyajlamaya çalışıyorlar. Yoksulluğa mahkûm edilmiş kitleler kadrolu seçmen haline getirildi. Her geçen saniye, geçen dakika Türkiye’nin ödeyeceği maliyet artıyor” dedi.

Z kuşağı ekmek kuyruklarını da gördü

İktidarın mensuplarının, Erdoğan’ın dilindeki “Z kuşağı bilmez” sözlerinin anlamını kaybettiğini dile getiren Uysal, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu: “Sayelerinde ekmek kuyruklarını gördü bu kuşak. Köyde yaşayan insanlarımız, kentte yaşayan insanlar daha ucuza tüketebilsin diye desteklendi. Kitleler halinde insanlar kentlere göç etsin, kurulan sosyal yardım düzeni ile ancak nefes alabilsin, sonra da gitsin sadâkatini göstersin dediler. Millet İttifakı’nın çekirdeğinde 2018 yılından beri bulunan partiler ve parlamenter demokrasi ile ilgili bir araya geldiğimiz partiler bellidir. Türk demokrasinin üzerindeki en büyük gölge PKK’nın varlığıdır. Terörle mücadele ne tereddüt ne müsamaha kaldırır. İnsanlarımız hangi fikre sahipse çözüm demokrasidedir.”