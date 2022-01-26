"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

26 Ocak 2022, Çarşamba 00:01
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “Her geçen her saniye, geçen her dakika Türkiye’nin ödeyeceği maliyet artıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de koskoca bir demokrasi problemi olduğunu belirterek, “Mağdur olamamış hiçbir toplumsal kesim kalmadığı dönemde herkesin hukukundan emin olduğu bir zemini oluşturma imkânımız var. Demokrasi kavgasız dövüşsüz iktidarın el değiştirmesidir. Türk milleti derin sağduyusu ile birlikte hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde bir irade koyacak” dedi.  İktidar seçim sürecine girince tüm araçlarını seferber edeceğini söyleyen Uysal, “İktidarın demokratik değerler ölçüsü yok. Usûlsüzlükler, yolsuzluklar sistematik hale geldi. Kendilerini kurtarmak için 84 milyonu yakmayı göze aldılar” ifadelerini kullandı. 

Baskı derinleştiriliyor

En pahalı kaynağın olmayan kaynak olduğunu belirten Uysal, “İktidar Türkiye’nin gerçek gündemini, elektrik kesintilerini, fahiş zamları perdeleyecek bir strateji benimsedi. İktidar yedeğine aldığı kolluk güçleri ve yargı ile baskıyı derinleştiriyor. Swap anlaşmaları ile bilânçoları makyajlamaya çalışıyorlar. Yoksulluğa mahkûm edilmiş kitleler kadrolu seçmen haline getirildi. Her geçen saniye, geçen dakika Türkiye’nin ödeyeceği maliyet artıyor” dedi.

Z kuşağı ekmek kuyruklarını da gördü 

İktidarın mensuplarının, Erdoğan’ın dilindeki “Z kuşağı bilmez” sözlerinin anlamını kaybettiğini dile getiren Uysal, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu: “Sayelerinde ekmek kuyruklarını gördü bu kuşak. Köyde yaşayan insanlarımız, kentte yaşayan insanlar daha ucuza tüketebilsin diye desteklendi. Kitleler halinde insanlar kentlere göç etsin, kurulan sosyal yardım düzeni ile ancak nefes alabilsin, sonra da gitsin sadâkatini göstersin dediler. Millet İttifakı’nın çekirdeğinde 2018 yılından beri bulunan partiler ve parlamenter demokrasi ile ilgili bir araya geldiğimiz partiler bellidir. Türk demokrasinin üzerindeki en büyük gölge PKK’nın varlığıdır. Terörle mücadele ne tereddüt ne müsamaha kaldırır. İnsanlarımız hangi fikre sahipse çözüm demokrasidedir.” 

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz

    Pandora’nın kutusu açılır

    İlaç yokluğunun sebebi eczaneler değil

    Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok

    Kredi ve kart borcu 1 trilyonu geçti

    Son 24 saatte 76 bin 341 vaka

    Sanayide kesinti krizi

    Akaryakıt istasyonları iflâsın eşiğinde

    İstanbul'a araç girişi başladı

    NATO Ukrayna'ya ek askeri güç gönderecek

    İran'dan ABD ile müzakere mesajı

    İstanbul Valisi yeni tedbirleri açıkladı

    Kar temizliğinin ardından İstanbul Havalimanı'na ilk uçak iniş yaptı

    İstanbul'da otogarlardan çıkışlar yarın sabaha kadar durduruldu

    İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşım yeniden başladı

    Gazze zor günlerden geçiyor

    İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gece ev basma ayıbı artık bitsin
    Ahmet BATTAL

    Suçlu bir cumhurbaşkanı olabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlar da, çocuklar da tehlikede!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fransız kolonisinde Japon arabalar
    Genel

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz
    Genel

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’a uygun düğün mü dediniz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hikmet dersi: İktisat Risalesi
    Genel

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.