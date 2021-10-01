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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bu ucube sistem değişecek

01 Ekim 2021, Cuma 18:30
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “asla böyle bir şey söz konusu değil” tepkisine rağmen muhalefet liderleri, gelecek seçimde “iktidar değişikliğinin sağlanmasıyla” birlikte başbakanlık mekanizmasına sahip parlamenter sisteme geçileceği mesajını veriyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan’ın Soçi’den dönüşünde mevcut başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceği mesajını vermesi üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla tepki gösterdi. Akşener paylaşımında, “Sen bu ucube sistemden ve saray sefasından elbette memnun olabilirsin. Ama milletimiz her gün ağırlaşan şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu yüzden; sen gidiyorsun ve biz bu ucube sistemi değiştirip bu umursamazlığa son vermeye geliyoruz” ifadelerini kullandı. Akşener, “İyi Parti olarak, ‘iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında ana ilkelerini, devlet tasarımını, sistem tasarımı öne koyduğumuz bir açıklama yaptık. Diğer siyasî partilerin de bu konuda görüşleri var. Bu unsurların ortaklaşmasına dair bir çalışma var. Daha sonra biraraya gelip, hepimizin imzasını atacağı bir çerçeve oluşacak. Bu aynı zamanda seçimlerde milletimize atacağımız adımların da yer alacağı bir mutabakat, milletimize söz verdiğimiz bir metin olacak” dedi.

Karamollaoğlu: Erdoğan kimseyi dinlemiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile biraraya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesine ilişkin soruya, “Esas mesele ister tek adam sistemi, ister parlamenter sistem, ister padişahlık deyin; krallık deyin ne derseniz deyin… Ülkede yaşayan insanların dertlerine derman olacak politikalar üretmek. Şimdi bizim şu anda çektiğimiz en büyük sıkıntı Sayın Erdoğan’ın vatandaştan gelen bütün şikâyetleri politik tepki olarak görmesi ve reddetmesi. Hiçbirisiyle ilgilenme ihtiyacı duymuyor, kanaati hâkim. Hiçbir gerçeği görmeme diye bir yaklaşımı var bu da tek adam sisteminden kaynaklanıyor. İkazlar onu ilgilendirmiyor. Bundan dolayı da ne yazık ki verdiği beyanatlar, Türkiye için pek de ümit verici, iç açıcı değil. Yani önümüzdeki dönem de yapılacak seçimlerde bu husus, ortaya dökülecek. Mutlaka denetlenebilir bir yönetime ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı 5 yılda bir yapılan seçimi, denetleme gibi görüyor. Öyle değil. Denetleme günlük icraatların denetlenmesi manasına gelir. İkazlara itibar edilmiyor. Ama sonunda Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi belki de seçimlere gidilecek, seçimlerde insanımız seçmenimiz son noktayı koyacak. Ve bu da Sayın Cumhurbaşkanı’nın hiç hoşuna gidecek bir usul, bir netice olmayacak diye düşünüyorum” diye cevap verdi.

Ankara - anka

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