Bunun adı vatandaşı oyalamak değil mi?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşlarını etkileyecek bir husus olan 3600 ek göstergenin seçim vaadi olduğunu ancak bu güne kadar gerçekleşmediğini hatırlatarak, “Bunun adı vatandaşı oyalamak değil midir?” diye sordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Meclis’e soru önergesi veren Karaduman, “Açlık ve yoksulluk sınırlarının yüksek olduğu ülkemizde, devletimize ve milletimize bir ömür hizmet eden milyonlarca memurun emeklilik dönemi için bu çalışmayı ciddi bir şekilde beklediği aşikârdır. Üstelik bu çalışma meclise geldiği takdirde buna karşı çıkacak herhangi bir muhalefet partisi de olmayacaktır” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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