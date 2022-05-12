Cadı avıyla değil, akılla çözülür

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Suriyeli sığınmacı sorununu hamasetle sokakta Suriyeli cadı avı yaparak değil siyasi akılla çözebiliriz!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın ‘1 milyon Sığınmacıya Konut’ açıklaması ile ilgili konuştu. İktidarın 10 yıllık Suriye iç savaşının başından sonuna yanlışları, yanlış politik tercih ve araçlarla ‘bir deliği kapatmak için 5 delik açarak’ içinden çıkılmaz bir noktaya getirdiğini söyleyen Uysal, “Erdoğan’ın, papatya falı gibi her gün değişen söylemlerle ‘1 milyon Sığınmacıya Konut’ politikasıyla Suriye çıkmazı’ndaki delik sayısını artıracak bir yolda ilerlediğini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Gidilen yol, yol değil; 20 yılda anlamadınız mı? Milyonlarca Suriyeli Sığınmacı dolayısıyla bir yanda Türkiye’deki yapısal çarpıklıklar diğer yanda Türkiye’ye karşı meydan okumalar derinleşiyor” dedi.

Bu iktidarı değiştirmeliyiz

Türkiye ekonomisinde sığınmacılara çarpık bir şekilde bağımlı hale gelindiğini ifade eden Uysal, “Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Suriyeli sığınmacı politikasının yerleşik Türk vatandaşları için konut piyasasında da derin bir çarpıklığın ortaya çıkmasına sebebiyet verdi; konut kira ve fiyatları karşılanamaz hale geldi!” dedi. Hükümetin başından sonuna yanlış Suriye ve sığınmacı politikasını acilen değiştirmesi gerektiğini de dile getiren Uysal, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarından hala yanlış Suriye ve sığınmacı politikasını sürdüreceği anlaşılıyor; o nedenle Türk milleti olarak AKP/Erdoğan iktidarını değiştirmeliyiz! Ayrıca kayda geçmek isterim ki Suriyeli sığınmacı sorununu hamasetle sokakta Suriyeli cadı avı yaparak değil siyasi akılla çözebiliriz!” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA