Çavuşoğlu Kazak mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini yineledi. Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrimiçi) hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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