Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400 savunma sistemi konusunda, "Bu kadar parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik. S-400'e bir formül lazım. Bunu biz kullanmak için aldık" dedi.

Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı, bir soru üzerine verdiği yanıtta, Türkiye’nin Rusya'ya da başka bir ülkeye de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satabileceğini söyledi. “Müslüman Kardeşler bir terör örgütü değil” Çavuşoğlu, Müslüman Kardeşler’in bir terör örgütü değil siyasi bir hareket olduğunu belirterek, bu örgütün seçim yoluyla iktidara gelmeye çalışan siyasi bir hareket olduğunu ifade etti. Mısır'da darbeye ve darbe sonucunda insanların ölmesine karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Biz Müslüman Kardeşler olduğu için karşı değildik. O gün Cumhurbaşkanı Sisi iş başında olsaydı da bir başkası darbe yapsaydı yine aynı tutumu sergilerdik. Darbe kime karşı yapılırsa yapılsın biz karşıyız." diye konuştu. Euronews Türkçe

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