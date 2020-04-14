CHP infaz yasasını AYM'ye götürecek

İnfaz düzenlemesinde değişiklik talepleri reddedilen CHP, yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Özkoç, infaz kanunu teklifinin yasalaştığını belirterek, "Cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan 300 bine yakın her insanın hayatı değerlidir. Bu insanlarla ilgili çıkartılacak infaz yasasında bunların hepsi bu suçlarda indirime uğrayabilmesi için bir düzenleme şarttır dedik" ifadelerini kullandı. Özkoç, infaz yasasının Anayasa Mahkemesi’ne götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin soruya, "İnfaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Arkadaşlar hazırlıklara hemen başlayacaklar. İnfaz yasası, Genel Başkanımızın emriyle yaşam hakkının savunulması açısından, içerideki düşünce suçlularının akademisyenlerin, herkesi kapsayacak bir şekilde çıkması için mücadele edeceğiz” yanıtını verdi.

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