CHP'li büyükşehir belediye başkanları Erdoğan'la görüşmek istiyor

Türkiye’nin 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı organize edilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği’nden talepte bulundu.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı, çevrimiçi buluşarak Türkiye ve yerel yönetimler gündemini ele aldı. Başkanlar, Türkiye Belediyeler Birliği’nden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanlar Kurulu üyelerinin de katılımıyla, belediye başkanlarıyla toplantı yapması için girişimde bulunmayı talep ettiler. 11 Başkan, hemen harekete geçmesi için taleplerini TBB’ye ilettiler.

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