CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik etmek ve görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sonrası gerçekleşen linç girişiminin ardından, parti içinde kurulan araştırma grubuna başkanlık eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Independent Türkçe’ye konuştu.

Olayın gerçekleştiği Akkuzulu Köyü’nden olmayan ve ortamı provoke eden 15 kişi tespit ettiklerini, Kılıçdaroğlu’nun kasti olarak cenaze sonrası yalnız bırakıldığını savunan Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Dışarıdan provokasyon olduğuna yönelik bulgu yok” sözlerine ve Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’a geleceğinin Emniyet Müdürlüğü’ne haber verilmediği iddialarına tepki gösterdi ve 26 Nisan Cuma günü Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı:

“İçişleri Bakanı, ‘Burada bir provokasyon yoktur’ demektedir. Biz de İçişleri Bakanı ve bu beyana katkı veren herkese soruyoruz: Genel Başkanımıza yumruk atılmıştır. Genel Başkan’a yönelik söylenen ‘Saldırın, vurun, öldürün’ sözleri videolarda duyuluyor. Genel Başkan’ın aracına kaya parçaları atıldı. Sopa ve demir çubukları alan ve veren kişilerin görüntüleri çekilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir buçuk saat bekletildiği ev için ‘Evi yakın, ateşe verin’ sesleri duyulmaktadır. Bu linç değil, provokatörlerin kışkırtması değil de nedir?

İçişleri Bakanı neden bunları korumaktadır? Neden kendi görevini yerine getirmemektedir? İçişleri Bakan, ‘taş ve sopalara rastlamadık’ demiştir. Ancak video kayıtlarından ve fotoğraflardan taş atan insanları, sopalar ve demir çubukları biz tespit ettik ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirerek İçişleri Bakanı’nın yalan beyanda bulunduğunu gösterdik.

Tüm bunlar gösteriyor ki İçişleri Bakanı, AK Parti, Genel Başkan’a yumruk atan kişi ve bu kişi serbest bırakıldıktan sonra elini öperek poz veren AKP’ye mensup kişiler hepsi bu olayın içindedirler. Genel Başkanımıza yapılan provokasyonda yeterli emniyet tedbirlerinin alınmayışı bilinçli olarak yapılmıştır.

Yarın saat 11:00 itibarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi adına hem de grubumuz adına bizzat ben İçişleri Bakanı hakkında halkı kin ve nefrete tahrik etmek ve görevini kötüye kullanma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçemizi verip suç duyurusunda bulunacağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılmayacağı yönündeki iddialar hakkında ise Engin Özkoç, ilgili makamların haberdar edilmesi sürecini şöyle anlattı:

“Sayın Genel Başkanımız şehit cenazesine katılmadan bir gün önce, cumartesi akşamı saat 22:10’da Ankara Koruma Şube Amirliği, koruma ekibimizden bir arkadaşımız tarafından bizzat arandı. Kendilerine Genel Başkan’ın şehit cenazesine katılmadan önce bilgi almak istendiği söylendi. Pazar günü sabah saat 10:03’te aynı arkadaşımız Ankara Koruma Şube Amirliği’ni arayarak Genel Başkanımızın cenazeye katılacağını ifade etmiştir.

Genel Başkanımız cenazeye katılmadan önce koruma arkadaşlarımızdan üç kişi cenazenin olduğu köye giderek Çubuk İlçe Emniyet Müdürü ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanı ile şifahen görüşerek Genel Başkanımızın geleceğini ifade etmişlerdir.

Tüm bunlardan sonra İçişleri Bakanı’nın ‘Haberimiz yoktu. Olsaydı farklı şekilde tedbir alırdık’ sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. Doğru değildir.”