CHP, Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi

CHP Merkez Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

CHP Merkez Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında kararını verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle Tanju Özcan, bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle de Alim Karaca'yı disipline sevk etmişti. Dosyaları karara bağlayan Kurul, iki isim için de "Uyarı Cezası" verdi. NTV

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