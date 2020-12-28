Çıplak arama iddialarının üzerine gidilsin

İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam, son günlerde gündemde olan ve büyük bir toplumsal tepkiye sebep olan ‘çıplak arama’ iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. İslam, yaptığı konuşmada “Değerli arkadaşlarım, bakın, AK Parti’nin 5 grup başkan vekili var ve bunların 4’ü hukukçu. Sayın Özlem Zengin’e diyorlar ki “Çıplak arama var.” Verdiği cevap “İnanmıyorum.” Şimdi, bütün hukukçu arkadaşlarıma soruyorum: Bu kadar ciddî iddialar karşısında, mektuplu belgeler karşısında böyle bir olaya inanmak inanmamak düzleminde mi yaklaşırsınız yoksa bir hukukçu olarak bu olayın üstüne mi gidersiniz? Sizden istediğimiz tek şey parti olarak, Meclis olarak, bakanlıklar olarak müfettişlerinizi göndermek ve bu olayın üzerine gitmek ve hakikati ortaya çıkarmak” ifadelerini kullandı.