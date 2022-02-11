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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek

11 Şubat 2022, Cuma 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanacak ekonomi paketine ilişkin bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın kapsamlı bir destek ve tedbir paketi açıklayacak. Pakette fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli desteklerin ayrıntıları yer alacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi kabul edecek.

Görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

"Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paket olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati
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