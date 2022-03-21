Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

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