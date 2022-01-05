Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun “Günaydın Türkiye” programına konuk oldu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz sözleriyle provokasyon yaptığını söyleyerek iktidarı şu şekilde eleştirdi: “Seçime gidene kadar Türkiye’yi gittikçe artan bir gerilim ve kendi tarafını konsolide etmek, oradan kopuşları. Bir suçlu varsa niye sen kovalıyorsun? Anayasal bir suç işlenecekse emniyet, hukuk, yargı gider çözer. Sen bir devlet adamı olarak ‘Ben kovalayacağım’ dediğin anda soru şu; ‘Kim bu kovalananlar’. Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin. Bu gerilimde AK Parti çözülüyor. Haklı olarak AK Parti kitleleri ‘Bunun için mi oy verdik’ diyor. Bir sene önce eleştiriler, ‘Cumhurbaşkanı doğru yapmaya çalışıyor, ama etrafı yetersiz’; sonrası, ‘Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor galiba’; şimdi ise Cumhurbaşkanı’na sert eleştiriler var” dedi.

Ankara - Anka